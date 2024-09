Critique de « The Front Room » : le retour de Brandy à l’horreur est volé

« Tu te moques de moi ? » se murmure à elle-même, incrédule, un personnage de « The Front Room » (elle est interprétée par la chanteuse-actrice Brandy Norwood, qui revient au cinéma d’horreur 26 ans après « I Still Know What You Did Last Summer »). Sa réaction perplexe résume l’expérience de regarder le défilé scandaleux d’excréments corporels et de sourires malveillants qui composent le premier film de Max et Sam Eggers, à partir d’une nouvelle de l’auteure anglaise Susan Hill. Les jumeaux cinéastes sont les demi-frères de Robert Eggers, un nom plus connu du cinéma de genre, à qui l’on doit « The Witch » et « The Lighthouse ». Pourtant, il y a des plaisirs cachés dans cette entreprise exagérée et tonalement bizarre des frères Eggers.

Belinda (Norwood) et son mari Norman (Andrew Burnap), avocat commis d’office, se retrouvent aux prises avec des difficultés financières après avoir quitté son poste de professeur pour cause de discrimination. Ils se retrouvent dans une situation délicate, qui semble pouvoir être résolue rapidement : après la mort du père de Norman, sa veuve, la très religieuse et machiavélique Solange (Kathryn Hunter), propose de donner au couple tout ce que son mari a laissé derrière lui. La condition ? Ils doivent l’accueillir chez eux jusqu’à son dernier jour.

Norman, qui a grandi dans la famille strictement chrétienne et ouvertement raciste de Solange, prévient Belinda que sa belle-mère n’approuverait pas leur mariage interracial. Mais avec un bébé en route, un seul revenu et une maison à réparer, ils acceptent Solange, une invitée qui, avec le temps, prendra insidieusement le contrôle de leur espace, de leurs pensées et même des décisions qu’ils prennent en tant que partenaires.

Andrew Burnap et Brandy Norwood dans le film « The Front Room ». (A24)

Le personnage de Hunter est présenté à l’enterrement, couvert d’un voile noir et tenant deux cannes robustes. Le bruit de ces cannes sur le plancher en bois de la maison devient un motif troublant. Elle se déplace avec difficulté, comme si elle se réveillait d’un long sommeil. Mais c’est sa voix aiguë et son accent du Sud qui complètent la façade de bienveillance inoffensive et douce qui trompe d’abord Belinda et la pousse à croire en ses intentions. Pour couronner le tout, Solange croit qu’elle entretient un lien spécial avec le Saint-Esprit qui se manifeste en parlant en langues.

Le postulat effrayant de « The Front Room » ne vous prépare pas du tout à ce qu’il va vous offrir : des punchlines hilarantes, des flatulences explosives et des moments d’une absurdité si noire et humoristique qu’ils auraient trouvé leur place dans une comédie juvénile torride. Le comportement dégoûtant de Solange lorsqu’elle tourmente ses colocataires est ce que les Eggers semblent vouloir dire. Elle semble exiger autant d’attention qu’un nouveau-né en faisant de son infirmité exagérée une arme.

L’espièglerie perverse avec laquelle Hunter traite même les scènes scatologiques les plus grotesques alimente une performance dérangeante mais stellaire, bien plus mémorable que le film dans son ensemble. Acteur vénéré avec une longue carrière au théâtre et vu dans des films récents tels que « Poor Things » et « The Tragedy of Macbeth » de Joel Coen, Hunter est une force perturbatrice. Pendant ce temps, les réactions ébahies de Norwood à l’audace stupéfiante des pitreries de Solange servent d’agent de stabilisation puissant, la laissant dans un état de choc perpétuel tout à fait justifié. Si « The Front Room » réserve des surprises, elles sont certainement dans la mesure où Solange est prête à porter ses attaques immondes.

Les Eggers finissent par affaiblir leur dose concentrée de divertissement de minuit WTF en essayant d’introduire un commentaire plus profond sur la race et la présence dominante de la vision du monde judéo-chrétienne sur la société américaine. Le mélange onirique d’iconographie religieuse et d’images de maternité flagrantes dont Belinda est témoin dans des visions fantomatiques se lit comme dérivé et sans originalité. (Essayez plutôt le film mexicain de 2022 « Huesera : The Bone Woman », un thriller surnaturel qui traite également des dangers de la parentalité pour la première fois, dans lequel les métaphores sont mieux intégrées à la structure de l’histoire.)

Une conclusion familière dégonfle le statut que le film avait acquis jusqu’alors en tant qu’œuvre follement imprévisible et d’une intelligence trash. Malgré le troisième acte artificiel, attendez-vous à ce que le public dans les salles de cinéma s’engage dans « The Front Room » dans des halètements audibles, une cascade nauséabonde à la fois.