Critique de « The Forever Purge »: Anarchy Ever After

Les scripts de James DeMonaco pour « The Purge » se déroulent comme des brouillons du type le plus audacieux de votre cours d’introduction à l’écriture créative. Il nous demande d’imaginer l’Amérique à son pire hypothétique : le gouvernement a institué une vague de crimes annuels d’une journée appelée la Purge, et les protagonistes doivent se frayer un chemin à travers les vagues de meurtriers enragés qu’ils appelaient autrefois des voisins. C’est le genre d’intrigues qui ne tiennent que si vous achetez la thèse misanthrope de quelque chose comme « Joker », mais DeMonaco aime jeter quelques sujets politiques brûlants dans chaque script pour garder les choses fraîches. « The Forever Purge », réalisé par Everardo Valerio Gout, tente de critiquer le racisme américain contre les Mexicains.