Critique de “The First Noelle”: Tout ce que je veux pour Noël, c’est mon ex

Cette comédie romantique suit une jeune éditrice ambitieuse nommée Noelle (Novi Brown) qui tente de reconquérir son ex, Terrance (Todd Anthony), après son retour à la maison pour Noël avec une nouvelle petite amie, par coïncidence également nommée Noelle (LaLa Milan). (Le premier passe par Noe, tandis que le second passe par Elle.) Lorsque le patron de Noe chez Ryse Publishing exprime son intérêt à signer Elle en tant qu’auteur, Noe a du mal à équilibrer son plan de romance avec ses aspirations au travail.

L’un des piliers de Mariah saison , comme les passionnés de la musique de Noël de Mariah Carey ont baptisé les vacances, sont des films de Noël, des comédies classiques aux romances artificielles créées par Hallmark Channel. Comme beaucoup de ces films nous l’enseignent, une partie de se pencher sur l’esprit des fêtes consiste à suspendre le cynisme et à embrasser la gaieté et le fromage. Par cette mesure, “The First Noelle”, réalisé par Patricia Cuffie-Jones pour BET +, correspond certainement à la facture.

Dans le monde de “First Noelle”, tous les auteurs sont noirs et ont écrit des best-sellers, et la patronne de Noe, une femme noire, est un titan de l’industrie de l’édition. Malheureusement, cette dynamique ne reflète pas la démographie réelle de l’industrie : selon une enquête de l’éditeur de livres pour enfants Lee & Low Books, seulement 5 % de la main-d’œuvre est noire.

Mais il est difficile de s’immerger dans cette réalité alternative ambitieuse à cause des dialogues remplis de jeux de mots et souvent incroyables du film, ainsi que des performances ternes des acteurs principaux. À un moment donné, Noe décide si elle veut ressembler à “des châtaignes rôtissant sur un feu ouvert ou du gui” lors du choix d’une tenue, et plusieurs adultes adultes parlent sérieusement d’écrire des lettres au pôle Nord. Et certains des tropes du film – la femme essayant de voler l’homme d’une autre femme, les questions sur la possibilité de “tout avoir” – semblent dépassés.

Pourtant, pour ceux qui aiment (ou aiment détester regarder) Hallmark’s Compte à rebours pour le marathon des films de Noël“First Noelle” pourrait valoir le détour.

La première Noëlle

Non classé. Durée : 1h29. Regarder sur BET+.