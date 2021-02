Critique de «  The Father  »: Anthony Hopkins joue le rôle d’un homme en proie à la démence

Le film co-met en vedette Olivia Colman (« La Couronne ») dans le rôle de sa fille naturellement inquiète, Anne, essayant comme elle le pourrait de permettre à son père, Anthony, de rester en dehors d’un établissement, mais aux prises avec les exigences de son temps et à la satisfaction de ses besoins. ses besoins mercuriels.

De plus, sa situation – et en fait, le casting de personnages – ne cesse de changer alors que nous voyons le monde à travers ses yeux, ne sachant pas quoi croire si son enfant est marié ou en mouvement, et ce qui est arrivé à l’autre fille qu’il références fréquentes et dont la mention suscite des expressions douloureuses.

Marquant les débuts en tant que réalisateur du dramaturge Florian Zeller (qui partage le crédit du scénario avec Christopher Hampton), la vanité de présenter le monde tel qu’Anthony le voit pose un défi, racontant l’histoire en grande partie du point de vue du narrateur le plus peu fiable. L’approche évoque une sorte d’irréalité, laissant le public rassembler la vérité à partir d’un puzzle de pièces.

Le film rejoue ainsi des scènes encore et encore, car Anthony a peu de capacité à retenir les informations. Il peut alternativement être charmant – par exemple, lorsqu’un nouveau soignant arrive – et devenir tout aussi rapidement sur la défensive, agité et en colère, laissant à Anne quelques bonnes options et provoquant de puissants sentiments de culpabilité, quoi qu’elle fasse.