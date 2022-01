Critique de « The Fallout » : les effets inattendus d’un traumatisme

Jenna Ortega a un tour de star dans « The Fallout », un drame de lycée qui explore les troubles émotionnels d’un adolescent à la suite d’une fusillade dans une école. Le film évoqué par cette phrase peut sembler larmoyant, moralisateur ou, franchement, sans originalité, mais ce que ce premier long métrage de Megan Park a raison, c’est à quel point les effets d’un traumatisme peuvent souvent être douloureusement gênants et étranges, en particulier lorsqu’ils sont vécus par un groupe d’adolescents. . Ortega incarne Vada, une adolescente de 16 ans autoproclamée « froide » qui, pendant le tournage, se retrouve cachée dans la salle de bain avec ses camarades Mia (Maddie Ziegler) et Quinton (Niles Fitch). Cette expérience partagée conduit Vada à nouer des relations intenses et déroutantes avec eux deux, alors même qu’elle s’éloigne de ses parents (Julie Bowen et John Ortiz), de sa sœur cadette, Amelia (Lumi Pollack), et de son meilleur ami, Nick (Will Ropp), qui canalise son traumatisme dans l’activisme et ne comprend pas pourquoi Vada ne ferait pas la même chose.

Ortega cloue son rôle d’adolescente pondérée qui, néanmoins, est toujours une adolescente, sous le choc d’un événement impensable en plus des douleurs de croissance habituelles. Ses explosions impulsives, bizarres et, oui, même drôles alors qu’elle essaie de tenir compte de la fusillade brossent un tableau fondé et compatissant du chagrin adolescent. Sa chimie à l’écran avec Fitch et surtout Ziegler atteint le même équilibre délicat, tout comme les conversations de Vada avec son thérapeute scolaire (une Shailene Woodley brièvement vue mais très bonne).

Park met l’accent sur le réalisme avec sa mise en scène discrète mais élégante, allant de petits détails (un panneau Black Lives Matter accroché à une fenêtre de banlieue) à des plans poétiques qui soulignent à quel point le film est centré sur l’expérience de la génération Z (deux adolescents portant le visage masques et blunts fumants dans un bain à remous ; une fille pratiquant une danse TikTok pendant que sa sœur envoie des SMS au premier plan). Comme on peut s’y attendre d’un travail qui tourne autour de la gestion des événements actuels, tout dans la vie de Vada n’a pas été parfaitement résolu par la conclusion du film. Après tout, un traumatisme ne disparaît jamais vraiment ; il grandit et évolue, tout comme les personnes qui le portent. Les retombées

Classé R pour les jurons et la consommation d’alcool et de drogues chez les adolescents. Durée : 1h32. Regarder sur HBO Max.