Critique de ‘The Evening Hour’ : Cœur du pays

Situé dans une petite ville des Appalaches, le deuxième long métrage lumineux de Braden King est centré sur une aide-soignante saine, Cole (Philip Ettinger), qui travaille au noir en tant que trafiquant de drogue. Ses rondes quotidiennes de contrôle des personnes âgées – y compris sa grand-mère – impliquent également de ramasser et de déposer des pilules. C’est un pacificateur avec une petite amie occasionnelle (Stacy Martin), un vieil ami collant (Cosmo Jarvis), un autre copain (Michael Trotter), qui est aussi un client, et une mère absente (Lili Taylor), qui se présente soudainement à la mort de son grand-père. .

Un de mes collègues a un jour lancé une expérience de pensée mémorable : si vous pouviez visiter les villes fictives pittoresques décrites dans les drames hollywoodiens des années 1940, elles pourraient être ravagées par l’épidémie d’opioïdes. L’idée trace un fil de continuité dans la vie américaine, ce qui, je crois, est en partie ce que « The Evening Hour » essaie de faire.

King s’efforce de dépeindre un maillage serré de relations autour de Cole, dirigeant la vaillante adaptation d’Elizabeth Palmore du roman de Carter Sickels rendu avec sensibilité. Mais faute d’une forte performance centrale d’Ettinger – qui reste coincé dans un décor à moitié peiné, à moitié exaspéré – une grande partie du film ressemble à une série d’allées et venues, d’entrées et de sorties. Et à partir du moment où un croupier impitoyable en ville jette un coup d’œil dur à Cole, il ne fait aucun doute où son activité secondaire mènera.