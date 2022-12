Critique de “The Eternal Daughter”: Deux côtés glorieux de Tilda Swinton

Le “The Eternal Daughter”, un rêve charmant et hanté d’un film du réalisateur de “The Souvenir”, s’ouvre sur une scène spectrale au crépuscule. Sur une route de campagne désolée enveloppée de brouillard et bordée d’arbres nus, les sons du vent et de la musique solitaire dérivent sur la bande sonore alors que des branches grêles traversent le cadre comme des doigts. Au moment où les phares des taxis percent le brouillard, votre tête peut être agitée par des pensées de fantômes et de démons à crocs, le genre qui émerge de l’ombre dans vieille horreur des films pour troubler votre sommeil.

J’imagine que la cinéaste britannique Joanna Hogg a une connaissance passagère de certains de ces films, même si son travail est suffisamment raréfié pour constituer son propre genre d’auteur. “The Souvenir”, qui a amené Hogg à un public plus large, est un souvenir du premier amour dévastateur d’une jeune femme. La tragédie est d’une tristesse écrasante, même si sa conclusion est anticipée. Ce qui donne leur pouvoir à ce film et à d’autres films de Hogg, ce ne sont pas leurs histoires en soi, mais son style distinctif et la façon dont elle suscite un sens avec une intimité émotionnelle et une réserve intellectuelle, créant du réalisme à partir de silences, de regards et de pièces qui deviennent des mondes.

Il y a deux passagères dans le taxi, une cinéaste d’âge moyen, Julie, et sa mère, Rosalind, ainsi que le chien de la mère, Louis, un épagneul springer émouvant. Les femmes sont frappantes, vêtues de vêtements discrets qui annoncent tranquillement leur position privilégiée avant que l’une ou l’autre ne dise un mot. Julie parle au chauffeur tandis que Rosalinde semble dormir, une main gantée posée sur Louis. Les cheveux de Julie sont auburn, son visage pâle et légèrement plissé, tandis que Rosalind semble lavée de gris. Ils forment une paire vivante et saisissante, d’autant plus que les deux personnages sont joués par une étonnante Tilda Swinton.

Julie et Rosalind sont au Pays de Galles pour une brève visite. Ils séjournent dans un hôtel décousu, un imposant manoir du XVIIIe siècle surmonté de pignons et de bêtes héraldiques en pierre. La mère et la fille voyagent ensemble pour différentes raisons, notamment des relations proches, un anniversaire imminent et un projet de film potentiel. Comme Julie l’explique plus tard, lors d’une conversation avec un gardien sympathique, Bill (Joseph Mydell), l’une des rares personnes présentes, elle est venue à l’hôtel pour essayer d’écrire un film sur elle et sa mère. Mais elle a du mal à démarrer. “Je ne suis pas sûr d’avoir le droit de faire une telle chose.”