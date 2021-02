CBS était assez satisfait du concept, commandé en série sans le processus pilote habituel, pour lui donner une introduction convoitée après le Super Bowl, ce qui devrait assurer une bonne quantité d’échantillons. La première fait un bon travail de présentation de tous les ingrédients, en espérant qu’au moins une partie de ce public reviendra pendant quelques secondes.

S’ils sont à la recherche d’une autre procédure avec une piste sympathique et un casting démesurément bon pour ce genre d’effort en chiffres, ils le pourraient bien. Robert McCall est devenu Robyn McCall de Latifah, un ancien agent de la CIA élevant tranquillement sa fille adolescente (Laya DeLeon Hayes) avec l’aide de sa tante résidante (Lorraine Toussaint).

Trébuchant commodément sur une jeune femme en danger – elle a été témoin d’un meurtre commis par de très mauvaises personnes – McCall démontre rapidement ses compétences particulières, avant de faire appel à de vieux amis et collègues pour obtenir de l’aide. Ils incluent Bishop (Chris Noth), qui dirige maintenant une entreprise de sécurité privée, et une équipe de mari et femme composée d’un tireur d’élite (Liza Lapira) et d’un hacker (Adam Goldberg), tous deux des compétences excessivement pratiques à la rigueur.

OK, donc ce n’est pas tout à fait « The Equalizer » de grand-mère, bien que le premier spectacle ait probablement été le plus mémorable pour son thème synthétisé. Comme la récente reprise par la CW d’un autre ancien titre de CBS, « Walker, Texas Ranger », la série met l’accent sur une vie de famille en dehors de la lutte contre la criminalité d’une manière que l’original ne faisait pas – un signe des temps plus axé sur les personnages, cherchant de manière transparente à humaniser son étoile intrinsèquement sympathique au-delà du simple rôle de robot dispensateur de justice.