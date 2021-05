Critique de «  The Dry  »: Small Town Blues

Les meurtres horribles d’un ami du lycée et de la plupart de sa famille sont ce qui a amené Aaron en ville pour le service funèbre. Mais certains gardent encore des rancunes contre lui à la suite de la mort d’un autre ami de l’adolescence, Ellie (BeBe Bettencourt), qui s’est noyé dans des circonstances blanchies à la chaux il y a des années. Les anciens voisins d’Aaron projettent sur lui leur curiosité scintillante et leurs ressentiments mijotés à propos de tout cela.

Eric Bana a été loin des écrans de cinéma pendant une minute, les privant de son cadre imposant et de son inquiétude croissante. À juste titre, dans «The Dry», il joue un flic de Melbourne, Aaron Falk, qui visite sa ville natale évocatrice et poussiéreuse des années après avoir fui la tragédie. Dans l’adaptation de Robert Connolly du best-seller du crime de Jane Harper, Aaron est impliqué dans une enquête sur de nouveaux meurtres et d’anciens traumatismes.

Donnant un coup de main à un flic local penaud (Keir O’Donnell), Aaron fait ses rondes doucement fermes. L’enquête est un peu tranquille, son élan sapé par des flashbacks sur la noyade et l’intrigue associée et l’amour des chiots. Donc, le plaisir (comme dans d’innombrables émissions policières télévisées) réside dans les visites d’information avec des amis et des inconnus: un ami très tendre du vieux gang, Gretchen (Genevieve O’Reilly), un directeur froissé (John Polson), un suspect bumptueux (Matt Nable). Mention spéciale: la femme sans fioritures du flic local (Miranda Tapsell).

Les nombreux harengs rouges et la finale sombre et secrète rappellent l’attrait fiable et compulsif d’un tourneur de page, bien que les tensions ne se sentent pas toujours pleinement traduites dans les rythmes et les exigences d’un film. Mais Bana pourrait bien être prêt à trier de manière responsable des crimes plus désordonnés: «The Dry» n’était que le premier de la série d’histoires d’Aaron Falk de Harper.

Le sec

Classé R pour les meurtres, la mort non assassinée et le langage naturellement enflammé. Durée: 1 heure 57 minutes. Dans les théâtres et disponibles à la location ou à l’achat sur Apple TV, Vudu et d’autres plateformes de streaming et opérateurs de télévision payante. Veuillez consulter Les lignes directrices décrit par les Centers for Disease Control and Prevention avant de regarder des films dans les cinémas.