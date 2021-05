Critique de «  The Djinn  »: un garçon dont le souhait se réalise

Les réalisateurs, David Charbonier et Justin Powell, prennent une prémisse simple et surutilisée et y mettent une tournure véritablement fraîche et terrifiante en donnant au démon une forme corporelle. La violence charnue et sanglante transforme de manière inattendue cette horreur de maison hantée en une horreur d’invasion de domicile. Leur utilisation d’une caméra fluide, d’un éclairage aux teintes roses et d’une bande son synthétique appropriée au décor des années 80 du film est également incroyablement élégante.

Mais ce qui commence comme une solution ingénieuse pour un budget minuscule et une situation familière dans ce genre prend un virage vers les durs comme un fantôme du passé de Dylan arrive pour s’attaquer à sa culpabilité. Le film trahit sa propre philosophie du moins-est-plus et devient alourdi par l’exposition – mais c’est quand même une course tendue et passionnante.

Le Djinn

Classé R pour la violence graphique. Durée: 1 heure 22 minutes.