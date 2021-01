Le rêve est de creuser sa cour arrière. C’est un gros problème, remarquez-vous, sur son domaine dans le Suffolk, parsemé de ce qui semble être d’anciens tumulus. À cette fin, Edith, dont l’intérêt juvénile pour l’archéologie a été étouffé en raison de son sexe, engage Basil Brown, un archéologue indépendant déterminé joué avec un air stoïque et un accent teinté de classe ouvrière, par Ralph Fiennes.

La gamme Carey Mulligan est une merveille. Si vous l’avez déjà vue comme une Américaine vengeresse dans « Promising Young Woman », la regarder dans « The Dig » peut provoquer quelque chose comme un coup de fouet. Ici, elle dépeint, avec une crédibilité irréprochable, Edith, une veuve et mère anglaise de la classe supérieure de la fin des années 1930 qui réalise un rêve trop longtemps différé.

Une fois le travail commencé, il devient clair que quelque chose de grand est souterrain – ce film de Simon Stone, et le roman sur lequel il est basé, est un récit fictif de la découverte du trésor rempli de Sutton Hoo, l’une des plus grandes découvertes archéologiques de le 20ème siècle.

L’équipage de Brown s’agrandit, accueillant un cousin fringant d’Edith (Johnny Flynn, rebondissant sur le terrible «Stardust») et un couple marié mécontent (Ben Chaplin et Lily James). Big Archaeology essaie de se frayer un chemin. Beaucoup de drame s’ensuit.

Des thèmes importants sont examinés ici: la question de savoir à qui «appartient» l’histoire; les effets corrosifs de l’inégalité de classe; l’imbrication potentiellement tragique de la répression sexuelle et de la solitude. À son crédit, cette image toujours intéressante et parfois captivante refuse de frapper l’une de ses notes avec un marteau. Échanger sur le grand art britannique de la sobriété, c’est scrupuleux, sobre et de bon goût partout.

Classé PG-13 pour les thèmes et la langue. Durée: 1 heure 52 minutes. Regardez sur Netflix.