Critique de “The Deer King”: médecine, famille et empire

Basé sur une série de livres fantastiques de l’auteur japonais Nahoko Uehashi, le film d’animation “The Deer King” s’ouvre sur une chaîne de gangs d’esclaves forcés de travailler dans une mine de sel. Pendant qu’eux et leurs ravisseurs dorment, une meute de loups entre dans la mine, en mordant des centaines et transmettant une maladie mortelle. Deux humains parviennent à s’en sortir vivants : Van (Shinichi Tsutsumi), un ancien soldat, et Yuna (Hisui Kimura), un bambin orphelin. Les deux s’échappent à la campagne, pour se retrouver poussés dans un effort pour découvrir un remède à la maladie qui a tué les autres. Le film, réalisé par Masashi Ando et Masayuki Miyaji, suit la tendre relation de Van avec Yuna et les efforts qu’il fera pour la protéger, même s’il trouve des forces néfastes empilées contre lui.

La mystérieuse maladie n’infecte et ne tue que le peuple Zol, qui une décennie plus tôt avait envahi la nation d’Aquafa, laissant croire à beaucoup que la maladie est le résultat d’une malédiction qui protège Aquafa. Craignant que l’emprise de son peuple dans la région ne glisse si la maladie se propageait, l’empereur Zol envoie Hohsalle (Ryoma Takeuchi), un médecin, pour trouver un remède. Van, dont le sang, selon Hohsalle, peut aider les personnes infectées, atterrit au centre de deux forces apparemment opposées : la spiritualité et la médecine moderne.