Critique de « The Conjuring: The Devil Made Me Do It »: Église, rencontre avec l’État

Les films « The Conjuring » offrent un aperçu fascinant de la psyché américaine. Basée sur la vie des enquêteurs paranormaux du nord-est Ed et Lorraine Warren, la franchise exige que les téléspectateurs investissent dans une vision du monde régie par le dogme chrétien, où le bien divin doit combattre le mal satanique. « The Conjuring: The Devil Made Me Do It » est de loin l’entrée la plus bien construite et la plus terrifiante de la franchise, mais son intrigue repose beaucoup trop sur ce même évangélisation bizarre.

« The Devil Made Me Do It », dirigé par le réalisateur de « La Malédiction de La Llorona », Michael Chaves, s’ouvre sur un exorcisme habilement stylisé. Un épais brouillard présente une série de plans angulaires imposants alors qu’Ed (Patrick Wilson) et Lorraine (Vera Farmiga) s’efforcent de libérer un garçon de 8 ans de la possession démoniaque. Un mixage sonore de premier ordre et une partition en plein essor maintiennent cette séquence tendue, voire exaltante, alors que le démon passe de son hôte enfant à Arne Johnson (Ruairi O’Connor) sans méfiance. Dans une série de scènes encore plus effrayantes, un Arne possédé poignarde plus tard son propriétaire à mort. Il appartient alors aux Warrens de prouver qu’Arne n’est pas coupable en raison de la malédiction satanique.