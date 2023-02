Critique de « The Civil Dead » : l’esprit déguisé

Tatum joue Clay, un photographe indépendant schlubby à Los Angeles avec une nature nonchalante et une épouse remarquablement favorable (Whitney Weir) qui l’exhorte à faire quelque chose de productif pendant qu’elle part en voyage d’affaires. En réponse, Clay s’occupe en exécutant de petites escroqueries financières, une entreprise qui est étonnamment suralimentée lorsqu’il rencontre un vieil ami, Whit (co-auteur de Tatum, Whitmer Thomas). Un ancien coup de foudre au lycée dont la chaleur s’est refroidie après l’obtention de son diplôme, Whit est maintenant un acteur raté qui a désespérément besoin d’un ami. Il est également décédé et invisible pour tout le monde sauf Clay.

Doux et hirsute et un peu triste, “The Civil Dead” de Clay Tatum est une comédie de copains discrète dans laquelle un seul des copains est vivant. Même ainsi, ce n’est pas un film effrayant – la seule horreur à l’écran est la coupe de cheveux auto-infligée par l’acteur principal – mais une bromance décalée avec des ambitions existentialistes.

Doucement discursif et pratiquement sans intrigue, “The Civil Dead” est un film qui marche et parle qui trouve un humour peu commun dans le besoin de Whit d’être vu et l’inconfort extrême de Clay face à cette responsabilité. Tour à tour irritant et charmant, Whit est trop persuasivement pitoyable pour être rejeté d’emblée ; Pourtant, alors que les deux se promènent dans la ville et rencontrent une poignée d’autres personnages, leur absence de but fait trop souvent s’affaisser l’histoire.