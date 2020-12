«The Bee Gees: How Can You Mend a Broken Heart» rend hommage aux frères Gibb avec une visite de leur règne de la musique pop. Au fil des décennies, ce documentaire divertissant aspire à prouver que les Bee Gees étaient plus qu’un hitmaker pour les discothèques. Au contraire, Barry, Maurice et Robin étaient de grands auteurs-compositeurs et caméléons, se réinventant continuellement pour s’harmoniser avec le temps.

Travaillant en grande partie à partir d’images d’archives entrecoupées d’entretiens – à la fois originaux et vintage – des frères et de leurs collaborateurs, le réalisateur Frank Marshall trace les hauts et les bas du groupe sur une chronologie de la musique populaire des années 60, 70 et 80. Au début, les Bee Gees, formés à un jeune âge, ont fait écho aux premiers albums des Beatles. Au fur et à mesure que leurs harmonies gazouillantes évoluaient, l’étoile des frères s’éleva.