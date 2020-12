Le réalisateur Frank Marshall débute avec les frères – Barry, Robin et Maurice – se produisant dans une arène ravissante en 1979, deux ans après que la bande originale de « Saturday Night Fever » a déclenché une rafale de succès, tout en semant les graines de ce qui allait devenir un contrecoup contre la musique disco. Le film saute alors 40 ans en avant, à un Barry âgé, dernier membre survivant, qui cite tristement ses souvenirs et dit: « Quelqu’un sera laissé à la fin. »

Ce qui suit se compose de plusieurs parties, y compris le style de collaboration unique des frères – écrivant en fait des chansons en studio pendant l’enregistrement – explorant la dynamique difficile du travail professionnel avec la famille et cartographiant l’ascension, la rupture, les retrouvailles des Gibbs, le succès stupéfiant, le période radioactive qui suivit, et enfin une mesure de rédemption.

Au-delà de Barry – trois ans de plus que ses frères jumeaux et une douzaine de plus qu’Andy, devenu un adolescent idiot en solo – Marshall et l’écrivain Mark Monroe parlent à de nombreux associés et sollicitent astucieusement des voix tierces comme Justin Timberlake Nick Jonas, qui dans ce dernier cas peut aborder les complications liées à la création d’une entreprise musicale avec des frères et sœurs.

Peut-être ce qui ressort le plus fort est l’idée des Bee Gees comme des «caméléons de la pop», comme le dit un critique, se réinventant à plusieurs reprises dans le processus.

Cela incluait essentiellement de trébucher dans leur style de chant de fausset sur la chanson « Nights on Broadway », puis de pivoter consciemment pour l’exploiter sur « Saturday Night Fever », dont la popularité folle – donnant quatre succès n ° 1 – a non seulement alimenté le film, mais a joué un rôle direct dans le producteur Robert Stigwood en obtenant la large libération de Paramount qui a alimenté sa prime au box-office.

« Comment pouvez-vous réparer un cœur brisé » (un titre dérivé d’un autre tube) regorge de telles anecdotes. Pour n’en citer que quelques-uns, il y a le père Hugh qui les pousse, style papa de scène, dans leurs premières années; « You Should Be Dancing » explose dans les clubs gays qui ont poussé l’engouement disco avant qu’il ne s’infiltre dans le courant dominant; et d’autres artistes qui les recherchent pour écrire des chansons à succès après la disparition de l’éclat du groupe. Des incontournables de la pop comme « Woman in Love » de Barbra Streisand et le duo Dolly Parton-Kenny Rogers « Islands in the Stream » en sont le résultat.

Pourtant, la nature bouillonnante et parfois joyeuse de la musique est compensée par le ton mélancolique du film, ce qui montre de manière assez convaincante que les Bee Gees – pour tous leurs disques d’or criards et même leurs chaînes en or plus criardes – étaient sous-estimés. et, dans certains milieux, dénigré de manière disproportionnée.

«Quand tu deviens célèbre, tu penses que tout le monde t’aime, et ils t’aimeront pour toujours. Et ce n’est pas vrai», dit Barry.

Les Bee Gees étaient adorées, détestées et, vues à travers l’objectif de Marshall, quelque peu oubliées. Pourtant, après avoir regardé ce documentaire, même si vous n’aviez pas un amour particulièrement profond pour le groupe à leur apogée, vous pourriez vous retrouver à fredonner ces airs une fois de plus.

« The Bee Gees: Comment pouvez-vous réparer un cœur brisé » débute le 12 décembre à 20 h HE sur HBO, qui, comme CNN, est une unité de WarnerMedia.