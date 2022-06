Critique de “The Art of Making It”: à la recherche d’une toile plus grande

Il n’est pas étonnant que le monde de l’art, en particulier ces dernières années, ait inspiré un certain nombre de comédies noires cinglantes – pensez à “Velvet Buzzsaw” ou au gagnant de la Palme d’Or “The Square”, des films qui se moquent de l’élitisme de l’industrie et de son enchevêtrement avec le capitalisme. . “The Art of Making It”, un documentaire de Kelcey Edwards, ne s’écarte pas entièrement de ces portraits fictifs pessimistes. Il offre cependant une perspective plus pragmatique, parfois pleine d’espoir, sur l’écosystème des arts visuels et les collectionneurs, galeristes, conservateurs, critiques et artistes qui respectent ses règles – ou, pour le meilleur ou pour le pire, tentent de s’en approprier.

“Making It” compte un certain nombre de têtes parlantes de premier ordre – il y a le célèbre critique du New York Magazine Jerry Saltz; le célèbre marchand d’art Stefan Simchowitz ; la critique et influenceuse médiatique connue pour ses mèmes du monde de l’art, Hilde Lynn Helphenstein (alias Jerry Gogosian). Alors qu’Edwards saute vers et depuis ces initiés, elle retrace la carrière de plusieurs artistes, comme Jenna Gribbon, une peintre figurative dont le sens des médias sociaux a aidé à lancer sa carrière; et Chris Watts, un artiste multimédia qui a été expulsé de son programme MFA à Yale pour ne pas s’être conformé aux normes de commercialisation de cette institution. (Étonnamment, seul le travail de Gribbon est exploré en détail.)