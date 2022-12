Critique de “The Apology”: Regrets, il en a eu quelques-uns

Avec l’aide d’une maison isolée, d’une tempête de neige pratique et essentiellement de deux acteurs (à moins que vous ne comptiez le pop-in, pop-out de Janeane Garofalo comme le meilleur ami), l’écrivain et réalisatrice, Alison Star Locke, remue une histoire turgescente de chagrin, culpabilité et tentative d’expiation. Tout commence assez innocemment alors que Darlene (Anna Gunn), une alcoolique sobre, se prépare à organiser un Noël en famille pour la première fois en deux décennies depuis la disparition de sa fille adolescente, Sally. Darlene, cependant – qui se reproche d’être ivre au moment de la disparition – est clairement un gâchis.

Juste au moment où elle est sur le point de tomber du chariot, son ancien beau-frère, Jack (Linus Roache), qu’elle s’est éloigné depuis longtemps, arrive avec des cadeaux surprises et des secrets choquants. Jack, il s’avère, a des sentiments – oh boy, est-ce qu’il a déjà – et il aimerait partager. Mais d’abord, pour des raisons de sécurité, il va juste montrer à Darlene sa collection de fermetures éclair et déplacer les couteaux de cuisine hors de sa portée. Maintenant qu’ils sont tous les deux à l’aise, la conversation peut commencer.