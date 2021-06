Critique de « The Ancient Woods »: Au fond de la forêt

Quand j’ai appris que le réalisateur de « The Ancient Woods » rêvait de faire son film depuis l’enfance, je n’ai pas été surpris le moins du monde. Mindaugas Survila comprend la paix, l’émerveillement et l’étrangeté d’une forêt. Son film nous enveloppe dans les images et les sons de ses habitants avec une fidélité et un sens changeant du mystère qui récompense la position assise dans un cinéma plutôt que la posture de fenêtre sur le monde de la visualisation à domicile.

Tourné et monté sur quatre ans, les vues du film à travers d’immenses arbres centenaires en Lituanie sont immersives. Survila choisit des moments avec un œil poétique, parfois légèrement décalé, qui ressort d’une séquence précoce : un aigle prêt à dévorer de la viande est distrait par un corbeau qui lui mordille les plumes de la queue. Ailleurs, un loir nichant bâille, puis s’enroule avec sa queue et ses feuilles, comme une illustration de Beatrix Potter prend vie ; les chouettes fourrées dans un trou d’arbre comme des boules de coton sont soudainement éclipsées par un parent en piqué. Même un petit troupeau de cerfs hypnotise : nous surveillons leur vigilance.

La bande-son sylvestre est si bien rendue qu’elle redonne du sens à nos paroles : soufflets, croassements, bourdonnements, coups et un véritable battement d’ailes. Un humain apparaît dans ce drame sauvage, mais c’est un figurant (et il n’y a pas de voix off à l’école). L’approche de Survila permet aux animaux leur indépendance, un sens de leur quiddité qui respecte leur être. Je ne comprends pas très bien pourquoi un bison d’Europe se balance autour d’une bûche à un moment donné, mais je ne peux pas non plus m’empêcher de m’émerveiller de son investissement dans l’activité. Oui, bison.

Les bois anciens

Non classé. Durée : 1 heure 25 minutes. Dans les théâtres.