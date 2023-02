Critique de “The Amazing Maurice” : un chat cool et sa bande de joyeux rongeurs

“Vous savez, à bien des égards, je ne pense pas que l’intrigue de cette aventure ait été correctement structurée”, observe la drôle Malicia Grim (exprimée par Emilia Clarke) lors d’une brève accalmie au milieu de “The Amazing Maurice”.

Une comédie animée basée sur le roman pour enfants semi-parodique de Terry Pratchett “The Amazing Maurice and His Educated Rodents”, le film regorge de ce style d’humour flamboyant et d’autosatisfaction, comme Malicia et le héros félin parlant Maurice (exprimé par Hugh Laurie) briser régulièrement le quatrième mur avec des commentaires satiriques et des méta-sages désinvoltes.

L’effet est une sorte de distance auto-importante, comme si le réalisateur Toby Genkel et ses co-créateurs considéraient le matériau sous-jacent. Ce qui devrait être une histoire mignonne sur un chat tigré orange espiègle devient à la place un film ironique, voire vaguement suffisant, dans la veine de quelque chose comme “Deadpool”.