Critique de Taali : Les fans de Sushmita Sen sont émerveillés par sa performance ; appelez la série Web captivante [Check reactions]

Dans la série Web Taali, qui est actuellement diffusée sur Jio Cinema à partir d’aujourd’hui, Sushmita dépeint une femme transgenre inspirée par l’activiste réel Shreegauri Sawant. L’émission dépeint de manière complexe la vie de Shreegauri Sawant, racontant sa transition courageuse de Ganesh à Gauri et les défis auxquels elle a été confrontée en raison de préjugés sociétaux. Le récit plonge dans son chemin inébranlable vers la parentalité et sa lutte intrépide qui a finalement ouvert la voie à la reconnaissance et à la reconnaissance officielle du troisième sexe dans tous les documents juridiques en Inde.

Un fan a écrit : « Le jeu d’acteur de #susmitasen est toujours fascinant à regarder. Mais cette scène et son jeu m’ont littéralement donné la chair de poule. Je suis content qu’elle ait accepté le personnage et en ait mis en avant tous les angles. @JioCinema #Taali »

Un autre utilisateur de Twitter, qui est un ardent fan de Sushmita Sen, vient de regarder un autre spectacle incroyable, je dois dire que vous êtes une inspiration et une institution en vous @thesushmitasen ! Quelle performance captivante, courageuse & charismatique, respect . D’abord #aarya et maintenant #Taali signifie comment faites-vous cela et amenez les gens à ce voyage émotionnel ; il faut surveiller les gars et bravo aux makers et à toute l’équipe technique. Ne pas oublier – excellent script; scénario par l’écrivain et toute l’équipe. »

@thesushmitasen garu a une fois de plus prouvé sa polyvalence en donnant vie à un personnage transgenre dans #Taali. Sans aucun doute, met son cœur et son âme dans #Websérie réalisé par notre propre très talentueux @meranamravi garu. #SushmitaSen #RaviJadhav. «

Un autre tweet disait que Taali est une « célébration de l’individualité et de la vraie liberté ». « @thesushmitasen, la reine de l’univers, nous a tous offert un cadeau pour le Jour de l’Indépendance en dépeignant @GauriSawant11 aussi esthétiquement qu’elle l’est vraiment. Quel spectacle », ont-ils écrit. Un autre tweet disait : « Une merveilleuse performance de @thesushmitasen en tant que @ShreegauriS à Taali. L’impact du film a été sans précédent, et le mérite en revient à la direction impeccable de @meranamravi et de toute l’équipe. #TaaliOnJioCinema. »