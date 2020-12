Le désir et les rêves se rencontrent à merveille dans «Sylvie’s Love», une romance à l’ancienne pour les cœurs du 21e siècle. Modestement dimensionné mais riche en émotions, il suit une paire de jeunes amoureux au fil des années de bonheur et de regret, de la fin des années 50 au début des années 60. Alors que le monde tourne, ils se rencontrent, tombent dur, hésitent et se séparent. Au milieu des baisers et des soupirs, Nancy Wilson chante («tous mes beaux lendemains vous appartiennent»), et l’écran déborde de couleurs vives et de passions. Abandonnez cette forteresse dans laquelle vous vous cachez, dit ce film. Laissez entrer les sentiments, laissez couler les larmes – c’est pour cela que les films sont faits.

Notre héroïne, Sylvie – une irrésistible Tessa Thompson – vit avec ses parents à Harlem. Elle travaille dans le magasin de disques de son père (Monk dans cette poubelle, Sonny Rollins là-bas) et modèle consciencieusement lorsque sa mère enseigne l’étiquette aux filles en chaussures de selle. Sylvie, avec sa coupe de cheveux de lutin et son col roulé parfaitement ajusté, ses yeux de biche et son visage doucement expressif, semble devoir attendre son gros plan sur le backlot Metro-Goldwyn-Mayer. Mais c’est une femme noire en Amérique de 1957 et ce genre d’adoration cinématographique ne sera pas offert à des personnages comme le sien tant que des films comme celui-ci ne pourront pas être réalisés, des films qui vous montrent ce que les films auraient pu et auraient dû être.

Lorsqu’un saxophoniste prometteur, Robert (Nnamdi Asomugha, producteur du film), entre dans le magasin de disques, l’histoire s’installe rapidement dans son groove. Les étincelles volent, même s’il faut un peu plus de temps à Sylvie que Robert pour remarquer (ou admettre) ce qui se passe. Elle a un fiancé, le fils d’un riche médecin, qu’elle a rencontré à un cotillon. Qu’est-ce qu’un cotillon, demande Robert, l’un des hochements de tête de l’histoire à la différence de classe. Mais Robert est mignon et affectueux, et bientôt lui et Sylvie échangent sans cesse des regards significatifs. Quand ils s’embrassent enfin, le moment est aussi tremblant et soigneusement mis en scène qu’une romance de studio classique: il fait nuit, l’éclairage est magnifique et eux aussi.

«Sylvie’s Love» n’est que le deuxième long métrage d’Eugene Ashe, qui sait comment déplacer la caméra (et quand pas), mais aussi comment mettre en scène à l’intérieur du cadre. C’est un cinéaste évident; une scène dans un restaurant chinois inondé de lumière rouge se lit comme une Saint-Valentin flottante dans «In the Mood for Love» de Wong Kar-wai. Mais Ashe ne se livre pas aux allusions de fanboy pour peaufiner ses références. Plutôt, comme Todd Haynes dans son mélodrame tragique «Far From Heaven» (et Douglas Sirk il était une fois en studio), Ashe utilise un genre de film familier et longtemps tourné en dérision à la fois affectueusement et de manière critique pour explorer les surfaces scintillantes de la vie ainsi que l’angoisse qui se cache en dessous.