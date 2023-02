Critique de ‘Sweetheart’: Un coup de cœur au bord de la mer

AJ, le protagoniste maussade du film britannique sur le passage à l’âge adulte “Sweetheart”, dégage une angoisse reconnaissable par toute personne ayant vécu l’adolescence.

Lorsqu’elle est traînée par sa mère, Tina (Jo Hartley), pour des vacances en famille dans une station balnéaire en bord de mer, AJ (Nell Barlow) mijote d’abord de frustration. Elle n’est pas charmée par les nuits passées à regarder le magicien résident de la station. Et sa garde-robe habituelle, composée principalement de pulls amples, ne convient pas au temps ensoleillé, au grand plaisir de sa mère.

Mais si “Sweetheart” montre sa part d’agitation adolescente à feuilles persistantes, l’écrivain et réalisateur Marley Morrison observe également avec ruse des détails qui semblent spécifiques aux jeunes d’aujourd’hui. AJ est torturé par le manque de Wi-Fi. Elle signale son défi non pas avec une veste en cuir ou des tatouages, mais en portant des lunettes de soleil et un bob partout. AJ est soucieuse de l’environnement, et elle est tout aussi susceptible de discuter avec sa mère des émissions de méthane que des vêtements de plage appropriés. Le plus crucial pour l’intrigue, lorsque le film s’ouvre, AJ a déjà fait son coming-out à sa famille en tant que lesbienne, bien qu’elle manque d’expérience romantique.