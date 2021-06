Dans le drame scintillant « Sweet Thing », Billie (Lana Rockwell) responsable et réservée adore chanter. Elle imagine son homonyme, la légende du jazz Billie Holiday, comme un compagnon et un sauveur. La prestation de soins est familière à Billie, qui est une adolescente, car le rôle de protectrice est celui qu’elle joue pour son jeune frère Nico (Nico Rockwell). Les parents du couple sont séparés, une situation qui a plongé leur père bien-aimé Adam (Will Patton) dans une dépression alimentée par l’alcool. Lorsque l’alcoolisme d’Adam l’amène dans un centre de réadaptation, Billie et Nico sont obligés d’affronter les démons les plus sombres de la maison de leur mère, où Eve (Karyn Parsons) vit avec son petit ami violent.

Ce qui rend cette histoire simple spéciale, c’est le style que l’écrivain et réalisateur Alexandre Rockwell apporte à l’écran. Rockwell a choisi sa femme et ses deux enfants pour incarner Eve, Billie et Nico, et leur aisance et leur familiarité confèrent au film une chaleur naturaliste. Sa photographie argentique en noir et blanc à contraste élevé capture le miroitement de la lumière dans les cheveux de Billie. Les ombres de la maison de sa mère sombrent dans l’oubli. La bande originale éclectique du film – avec des chansons de Billie Holiday, Van Morrison et Arvo Pärt – crée une ambiance nostalgique.