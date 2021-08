L’acteur d’origine allemande Udo Kier a l’un de ces visages qui peuvent passer d’angélique à démoniaque en un instant. Ses yeux sont en partie du lapis-lazuli céleste, en partie du quartz impénétrable. Il est invariablement une présence étrange. Les réalisateurs qui l’ont embauché plus d’une fois incluent Paul Morrissey, Rainer Werner Fassbinder, Dario Argento, Lars von Trier et S. Craig Zahler. De nos jours, le plus souvent, il joue des rôles de personnage, rarement demandé de réaliser un film. Pour « Swan Song » cependant, il est dans presque toutes les images. On pourrait dire que c’est une révélation, mais les partisans de longue date d’Udo ont toujours su qu’il avait ce genre de performance en lui. Et comme le titre de ce film, écrit et réalisé par Todd Stephens, l’indique, le rôle est adapté à l’âge des 76 ans.

Kier joue Pat, un ancien coiffeur maintenant dans une maison de retraite de Sandusky, Ohio. À son apogée, sa flamboyance était généralement acceptée dans cette communauté hétérosexuelle comme un sous-produit de sa profession. Dans la vie assistée, il se faufile plus de cigarettes et plie de manière obsessionnelle des serviettes en papier. Bientôt, un avocat arrive, lui demandant de faire, comme on dit dans les films policiers, un dernier travail : coiffer une ex-amie décédée pour ses funérailles.

Il y a du sang-froid ici : « Enterrez-la avec de mauvais cheveux », répond Pat, malgré la promesse d’une rémunération de 25 000 $. Mais il se réveille bientôt et fait une longue promenade en ville. Souvenirs et hallucinations accompagnent son voyage douloureux et sentimental. Kier est toujours captivant dans le film, ce qui rend d’autant plus gênant que le film lui-même ne lui correspond pas. Quelques incohérences de l’intrigue semblent être des mines terrestres arbitraires conçues pour faire trébucher Pat, et le dispositif consistant à faire dire à certains personnages la sagesse d’outre-tombe ne se pose pas. Chant du cygne

Non classé. Durée : 1h45. Dans les théâtres.