Il est rare de voir un drame cinématographique exécuté avec un soin aussi constant que «Supernova», écrit et réalisé par Harry Macqueen et avec Colin Firth et Stanley Tucci. Et ici, ces soins portent leurs fruits avec un effet dévastateur.

Firth et Tucci jouent Sam et Tusker, un couple de longue date qui, apprend-on très tôt, tire autant de plaisir des querelles sournoises que du sexe, des câlins et des conversations sérieuses. Alors qu’ils se baladent à travers les lacs d’Angleterre dans un camping-car, Macqueen dévoile leur histoire de manière subtile et organique. Sam était autrefois pianiste de concert; Tusker est un romancier et un passionné d’astronomie. Lors d’une pause dans la conduite, Sam feuillette l’une des œuvres de Tusker et se montre sarcastique sur le style stimulant du roman.

Le défi actuel de Tusker est la démence précoce. Il insiste pour travailler dessus. Jusqu’à un certain point.