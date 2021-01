Sam de Firth et Tusker de Tucci sont ensemble depuis des décennies, et ils sont introduits dans une randonnée à travers le pays dans un vieux camping-car battu. C’est ce qui équivaut à un dernier hourra, Tusker ayant poussé son partenaire à jouer un récital de piano, s’arrêtant pour voir la famille en cours de route.

Les deux sont parfaitement conscients que le sablier s’épuise sur la vie qu’ils ont connue. L’état de Tusker s’aggrave progressivement, avec des moments occasionnels où il s’égare ou a du mal à articuler ses pensées. Il va plutôt bien maintenant, mais sa détérioration inévitable – et la perspective fâcheuse de « devenir un passager » dans son propre corps, comme il le dit – plane comme une ombre sur eux.

Quant à Sam, le voyage est entravé par le fait qu’il sera bientôt gardien à plein temps, rôle auquel il s’est engagé et qui lui fait néanmoins peur. «Tu n’es pas censé pleurer quelqu’un tant qu’il est encore là», observe Tusker, résumant la situation inconfortable de Sam.

« Supernova » n’est pas un excellent titre pour un film comme celui-ci – c’est un jeu astucieux de l’intérêt du couple pour l’observation des étoiles – bien que cela soit étrangement approprié, car les deux étoiles gardent les choses visibles même quand il ne se passe rien, ce qui est le plus du temps. À cet égard, le film rejoint une longue liste de romances de fin de vie, dans ce cas se déroulant dans ce qui ressemble au ralenti.

Marquant le deuxième effort de réalisation d’écriture de l’acteur Harry Macqueen, cette production britannique ne se soucie pas des flashbacks ou de beaucoup de souvenirs sur la relation du couple. Toute cette histoire se présente sous la forme d’échanges occasionnels et de petits gestes qui reflètent une vie ensemble, comme le transmettent de manière touchante Firth et Tucci, dont l’amitié réelle contribue sûrement à cette sténographie. (Ce dernier sera présenté dans une émission de cuisine et de voyage de CNN en première en février.)

Aussi sobre que soit le film, l’émotion de la situation transparaît haut et fort. Bien que le rythme ait pu bénéficier de quelques détours ou de détails supplémentaires, le public comprend assez bien où cette route a commencé et où elle mène.

« Supernova » est à tous égards une production modeste, mais elle accomplit ce qu’elle se propose de faire: créer une vitrine touchante et discrète pour ses stars, une vitrine qui leur permet de projeter une lumière vive.

« Supernova » débute le 29 janvier dans certaines salles et le 16 février à la demande. Il est noté R.