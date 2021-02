Tyler Hoechlin et Elizabeth Tulloch reprennent leurs rôles de « Supergirl » en tant que personnages principaux, avec la ride qu’ils élèvent des jumeaux de 14 ans qui peuvent ou non suivre les traces de haut vol de papa.

Nommés pour leurs deux grands-pères paternels, Jonathan (Jordan Elsass) et Jordan (Alexander Garfin) sont aussi différents qu’ils pourraient l’être – le premier un jock facile à vivre avec le monde apparemment aménagé pour lui, le second troublé et rempli de soi -les doutes.

Cependant, la dynamique de la famille Kent est bientôt mise à l’épreuve lorsque Superman / Clark doit rentrer chez lui au Kansas, renouant avec, entre autres, sa flamme de lycée Lana Lang (Emmanuelle Chriqui de « Entourage »), elle-même mariée à une fille adolescente (Inde Navarrette) . Cela ne donne rien à dire que Clark trouve une raison de rester et de quitter Metropolis, malgré le bilan des garçons et le défi de la carrière de Lois en tant que journaliste vedette au Daily Planet.

Naturellement, il doit également y avoir une menace sombre, une menace avec le pouvoir de mettre Superman à l’épreuve, dont les motivations deviennent assez rapidement claires. Il y a aussi un milliardaire huileux, Morgan Edge (« Adam Rayner du tyran), pour les besoins du drame occupant le rôle traditionnel de Lex Luthor, le genre de type qui pourrait donner une mauvaise réputation aux bosses impitoyables.

Avec Marvel faisant des percées significatives dans la télévision (OK, streaming), DC semble avoir reconnu le besoin d’améliorer un peu son jeu, et les deux premiers épisodes de « Superman & Lois » (à commencer par une première extra-longue) sont abondants et effets spéciaux assez impressionnants. « Man of Steel » ce n’est pas le cas, mais l’image de Superman planant dans le ciel reste impressionnante, signalant que la série prévoit de traiter le personnage de 84 ans avec le respect qui lui est dû.

La clause de non-responsabilité implique inévitablement dans quelle mesure les producteurs (sous l’usine DC-Warner Bros.de Greg Berlanti, les unités soeurs WarnerMedia de CNN, avec Todd Helbing dirigeant la série) peuvent soutenir les différents fils de l’intrigue. Sur le plan positif, Hoechlin et Tulloch ont cloué leurs rôles emblématiques, et le plus jeune contingent semble bien choisi car ils ajoutent une touche d’angoisse adolescente « Dawson’s Creek » à la procédure.

Superman et Batman restent les joyaux de la couronne de l’écurie de DC, et l’histoire inégale de l’écran de l’ancien au cours des dernières décennies va de « Lois & Clark » dans les années 1990 à « Smallville » (qui a signé il y a une décennie) à la renaissance théâtrale solo de ce siècle. efforts « Superman Returns » et « Man of Steel ».

En termes simples, c’est un personnage difficile à faire, et les drames de super-héros de la CW n’ont pas toujours bien vieilli, même après des débuts prometteurs. L’introduction des préoccupations domestiques des petites villes de type «Friday Night Lights» ne fait qu’ajouter du poids à ce qui est déjà un ascenseur assez lourd.

Basé sur les premières impressions, cependant, « Superman & Lois » relève ce défi. La question est après un décollage soigné s’ils peuvent garder les choses sur leur trajectoire de vol initiale.

« Superman & Lois » débute le 23 février à 20 h sur la CW.