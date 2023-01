Critique de Sundance : Past Lives est déjà l’un des meilleurs films de l’année

Vers le début du brillant premier film de Céline Song Vies antérieures, deux petites filles coréennes choisissent leurs prénoms anglais dans le cadre de la préparation familiale à l’immigration au Canada. Na Young, 12 ans, n’arrive pas à s’en contenter ; ils lui semblent tous ridicules. Mais ensuite, son père suggère “Lenore”, Nora en abrégé, et elle aime le son de cela. Elle sera Nora. Dans ce nouvel endroit, elle sera quelqu’un de nouveau.

Mais elle laisse quelqu’un derrière elle : Hae Sung, son amie la plus proche, peut-être une amie innocente. Ils se disputent les notes et rentrent ensemble de l’école à pied, et quand elle part, il est tranquillement dévasté. L’avenir, pour lui, a changé de forme.

Vies antérieures est un petit film miraculeux d’A24, régulier et lent et hanté, au sens existentiel, par les possibilités. Chaque choix de vie est une ouverture d’une porte vers l’avenir – mais franchir une porte signifie choisir de ne pas entrer dans une autre, un fait que nous saisissons rarement quand nous sommes jeunes. Plus nous vieillissons, plus les portes non ouvertes scintillent dans la mémoire, rappels fantomatiques des vies que nous aurions pu mener. Les gens que nous aurions pu être. Les gens que nous aurions pu être avec.

Alors que tout le monde se sent mélancolique à propos de ce regard en arrière – et les films l’ont longtemps sondé, jusqu’à et y compris Tout partout tout à la fois — Song transforme ces émotions en quelque chose de simple et d’époustouflant en les associant au concept coréen d’in-yun, que Nora décrit comme étant lié au destin. Qui nous sommes aujourd’hui dépend de la chaîne de vies passées que nous avons menées, et notre lien les uns avec les autres est également le produit de ces vies. Les personnes avec lesquelles nous nous retrouvons enchevêtrés – amis, partenaires, amours – en font tous partie. Ce que nous sommes les uns pour les autres dans cette vie aura une influence sur la suivante.

Cet enchevêtrement est la clé de l’histoire, qui avance par étapes importantes, 12 ans à la fois, où peu de changements, mais d’une manière ou d’une autre, tout est différent. Nora (jouée à l’âge adulte par Greta Lee, dans un rôle dramatique formidable) grandit, émigre de Toronto à New York et devient dramaturge. Hae Sung (Teo Yoo) accomplit son devoir militaire obligatoire et pense souvent à son ami d’enfance. Finalement, avec l’aide d’Internet, ils se localisent et se lient d’amitié sur Skype.

Un film moins important aurait pu s’arrêter là, se transformant en une charmante comédie romantique. Mais dans la vraie vie, le temps passe. Vies antérieures évolue avec ses personnages jusqu’à la trentaine, lorsque la forme de leurs parcours commence à se définir. Lorsque Nora et Hae Sung se reconnectent – ​​cette fois avec l’ajout du mari de l’écrivain de Nora, Arthur (John Magaro) – ces portes sombres du passé, elles ne se sont même pas rendu compte qu’elles se fermaient et commençaient à scintiller.

Cela semble banal et mélodramatique, alors s’il vous plaît ne me confondez pas : à chaque passage, Vies antérieures choisit l’euphémisme. Nora et Hae Sung et Arthur sont parfaitement conscients qu’ils vivent dans le modèle d’une histoire familière – le genre où les amoureux de l’enfance se connectent, mais un obstacle se dresse sur leur chemin – sauf qu’ils n’ont pas l’impression d’être des personnages de livres d’histoires , et ils n’agissent pas comme eux non plus. Au lieu de cela, ils parlent du travail et de la vie et entre eux avec franchise et affection, avec compréhension et raison. C’est un soulagement, et élève Vies antérieures à quelque chose de très proche de la perfection, conçu avec une attention à l’instant.

C’est difficile à imaginer Vies antérieures n’étant pas l’un des films dont on parle le plus en 2023, et il mérite amplement cet honneur. Son titre vient d’un concept au sein de la réincarnation, mais il y a quelque chose d’autre, quelque chose qui doit résonner dans une période d’incertitude. Song a conçu un film dans lequel les gens parlent principalement (son expérience dans le théâtre est évidente), mais il est également parsemé de silences, d’espaces vides et d’absences ; ce qui n’y est pas est aussi important que ce qui y est.

Il est donc insupportablement mélancolique, atterrissant son histoire avec une gentillesse douce qui transforme en quelque sorte le doux-amer en quelque chose de beau. Si nos vies ne sont pas remplies de possibilités infinies, celles avec lesquelles nous nous trouvons empêtrés – du moins dans cette vie – doivent être comptées comme des cadeaux. Tout ce qu’on peut faire, tout ce qu’on peut espérer, c’est d’être un peu de grâce tant qu’on est ensemble.

Vies antérieures sera distribué par A24 plus tard cette année.