« Sun Children » s’ouvre sur une série de plans saisissants. Un montage défile à travers des images de capots de voitures chics alors qu’une bande de pirates de voiture de la taille d’une pinte essaie de trouver leur choix dans un garage; un garçon court à travers Téhéran, les rues ondulent autour de lui comme de l’eau ; les enfants s’ébattent dans une piscine circulaire qui, vue d’en haut, scintille comme un soleil bleu. Le dernier long métrage de Majid Majidi ne manque ni de style ni de charme, utilisant la perspective d’un enfant – un incontournable du cinéma iranien – pour localiser la beauté et l’espoir dans un monde cynique. Comme c’est souvent le cas dans le travail du réalisateur, cependant, les visuels précieux se font au détriment de la complexité narrative.

L’histoire suit Ali (Rouhollah Zamani), 12 ans, et son gang fougueux alors qu’ils infiltrent une école pour enfants des rues sur ordre d’un gangster local. Attirés par la promesse d’un trésor enfoui sous l’école, ils creusent entre les cours, rêvant de la nouvelle vie qu’ils pourraient acheter pour eux-mêmes et leurs parents démunis, qui luttent contre la pauvreté et la toxicomanie. Majidi alterne les mini-mafias des enfants avec un arc de réalisme social à propos de l’école, où des enseignants à court de ressources mais sincères percent progressivement (bien que prévisible) les extérieurs insouciants de nos petits escrocs.

À l’exception de quelques tours qui soumettent les personnages à une désillusion étonnamment dure, il y a peu de choses dans « Sun Children » qui ne semblent pas prédéterminées. Zamani fait un effort admirable avec son expressivité aux yeux écarquillés, mais les compositions immaculées du film et la partition larmoyante ne laissent aucune place à l’ambiguïté texturée qui, dans le travail de réalisateurs iraniens comme Abbas Kiarostami et Mohsen Makhmalbaf, rend la vie des enfants fascinante et même mystérieuse. aux téléspectateurs adultes.

Enfants du soleil

Non classé. En farsi, avec sous-titres. Durée : 1 heure 39 minutes. Dans les théâtres.