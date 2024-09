Critique de Sugarcane – un compte rendu impressionnant des abus commis par l’Église catholique sur les enfants autochtones au Canada | Films documentaires

TVoici à quoi ressemble un traumatisme générationnel. Ce documentaire percutant et multidimensionnel tisse une enquête acharnée sur les crimes horribles perpétrés contre des générations d’enfants autochtones dans un pensionnat dirigé par l’Église catholique au Canada, avec des récits des dommages causés, des grands-parents aux parents et aux enfants. C’est une œuvre remarquablement courageuse et exposée, en particulier pour le coréalisateur Julian Brave NoiseCat et son père, Ed Archie NoiseCat, dont le douloureux voyage ensemble en quête de guérison est la colonne vertébrale du film. Les faits écœurants de l’affaire sont présentés avec une retenue respectueuse, mais il est impossible de regarder ce film sans ressentir une rage froide et dure au nom des victimes.

ignorer la promotion de la newsletter Analyse et opinion sur l’actualité et la culture de la semaine, présentées par les meilleurs rédacteurs d’Observer Avis de confidentialité : Les newsletters peuvent contenir des informations sur des organismes de bienfaisance, des publicités en ligne et du contenu financé par des tiers. Pour plus d’informations, consultez notre politique de confidentialité. Nous utilisons Google reCaptcha pour protéger notre site Web et le service Google politique de confidentialité et Conditions d’utilisation appliquer. après la promotion de la newsletter