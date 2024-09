Critique de Sugarcane – Le traumatisme et la vérité mis au jour dans le scandale des écoles pour enfants autochtones | Films

TCe documentaire profondément troublant et même rageant porte sur les centaines de « pensionnats indiens » pour enfants autochtones au Canada, en grande partie administrés par l’Église catholique des années 1930 aux années 1990. Il met en lumière le scandale grotesque d’un en particulier : l’école de la mission Saint-Joseph en Colombie-Britannique (fermée depuis longtemps) où les enfants autochtones étaient régulièrement victimes d’abus physiques et sexuels, les filles étant enceintes de leurs violeurs-agresseurs. Des poursuites ont été engagées contre des prêtres individuels. Des rapports ont été rédigés. Mais il est clair que cela ne fait qu’effleurer la surface.

Les cinéastes parlent aux membres de la communauté la réserve de canne à sucre En Colombie-Britannique, près de l’école détestée, on ressent une certaine douleur et un traumatisme héréditaire. Mais plus encore : une nouvelle technologie radar révèle désormais des tombes de bébés autour de la propriété de l’école et le film raconte le cas en 1959 d’un nouveau-né apparemment abandonné par une mère autochtone et sauvé par hasard d’un incinérateur d’ordures par un laitier qui avait entendu des pleurs. On entend le rapport du procès : la mère a été condamnée à un an de prison et le juge a sévèrement noté que si le bébé n’avait pas été retrouvé à temps, il y aurait eu accusation de meurtre. Mais à ce sujet… si l’école laissait simplement les bébés de ces victimes de viol mourir et être enterrés ou éliminés, alors ne serait-ce pas aussi un homicide ?

Le moment le plus curieux de tout ce film est peut-être le discours franchement peu impressionnant du pape, qui a invité en 2022 des autochtones canadiens au Vatican et lu à haute voix des excuses écrites sur « la honte et la tristesse » – une déclaration en italien, qui n’est ni la langue maternelle du pape ni celle de ses auditeurs. Il a ensuite conclu en anglais par un adieu lumineux et souriant (« Bye, bye ! ») comme s’il s’agissait d’une fête d’écoliers. Serait-il temps pour la Gendarmerie royale du Canada de rouvrir cette affaire non résolue et écœurante ? Des excuses papales élaborées et fleuries ne suffiront pas.