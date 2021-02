Rencontrez deux douzaines de femmes qui bravent la pleine exposition. Les étudiants en pole dance dans le documentaire Netflix maladroit mais intime « Déshabiller, se lever»Ont permis à Michèle Ohayon, une cinéaste nominée aux Oscars (« Colours Straight Up »), et à son équipe composée principalement de femmes, d’observer leur cours d’introduction de six mois sous la direction de la célèbre instructrice Sheila Kelley, qui a jadis poussé Conan O’Brien à virevolter à la télé de fin de soirée.

Le montage d’ouverture annonce que la danse érotique guérit la psyché féminine des blessures infligées par la honte et le traumatisme, puis entreprend de le prouver, poussée par poussée. Les talons compensés à pointes deviennent une métaphore évidente pour réapprendre à se pavaner. Ohayon est elle-même une disciple, d’où l’ambiance infopublicitaire.