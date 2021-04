Après plus de 50 ans, «Sesame Street» a encore quelque chose à nous apprendre – du moins ceux d’entre nous qui se sont laissés tomber devant eux en tant qu’enfants d’âge préscolaire qui n’ont jamais eu une idée de comment cela s’est passé. L’auteur Michael Davis a présenté cette histoire dans le livre de 2008 «Street Gang: The Complete History of ‘Sesame Street» », et maintenant la réalisatrice Marilyn Agrelo (« Mad Hot Ballroom ») a réalisé une version documentaire, qui tire pleinement parti des clips , extraits et interviews, récents et d’archives.