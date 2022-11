Critique de “Strange World”: trop familier

Dans “Strange World”, le film de sauvetage de la planète du réalisateur Don Hall, un père et son fils, Jaeger (Dennis Quaid) et Searcher (Jake Gyllenhaal) Clade, sont déchirés par leurs différences, pour se retrouver des décennies plus tard dans un temps de crise.

Jaeger, un explorateur célèbre aux tendances machistes et au corps imposant, est déterminé à atteindre une terre au-delà des montagnes. Dans la scène d’ouverture, il laisse derrière lui un chercheur adolescent pour accomplir ce destin, tandis que Searcher – un type plus doux et plus intelligent – tombe sur le pando, une récolte rougeoyante semblable à du raisin avec le pouvoir d’alimenter des villes entières. La découverte révolutionne la communauté de Searcher d’Avalonia. Et cela permet aux cinéastes de créer une allégorie claire du changement climatique.