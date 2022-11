Critique de “Strange World”: la dernière aventure de Disney a beaucoup de charme, mais manque de mordant

Legend, le chien à trois pattes de Disney’s Strange World, est un garçon exceptionnellement gentil. Il est également une solide représentation du charme au cœur de ce film d’animation CGI – le 61e de l’histoire du studio – qui en salles mercredi.

Notre ami canin appartient aux Clades, une famille dont l’héritage en tant qu’explorateurs était autrefois célébré en chanson. (Bonne chance pour sortir le morceau d’ouverture “C’est les Clades” de votre tête.) La séquence d’introduction captivante établit le ton classique inspiré de l’aventure pulp du film, avec le patriarche à tête de cochon de la famille Jaegar (Dennis Quaid) partant pour une escapade en solo et ne revenant jamais.

Un quart de siècle plus tard, son fils Searcher (Jake Gyllenhaal) n’embrasse pas le même type de bravoure et est déterminé à vivre ses jours en tant que fermier. Charmantes premières scènes à la maison avec sa femme Meridian (Gabrielle Union) et son fils Ethan (Jaboukie Jeune-Blanc) nous présentent une famille crédible et aimante, d’autant plus qu’ils roulent des yeux devant sa stupidité. Tout est assez chaud et flou.

Les personnages de CGI ont l’air incroyables, avec des tenues saisissantes et d’excellents cheveux – les poils gris errants dans la barbe de Searcher sont une touche particulièrement crédible. Couplé aux performances vocales, vous serez rapidement entraîné dans la vie des Clades. Quaid insuffle également de la profondeur et du charme à un personnage qui aurait facilement pu être un fanfaron odieux et unidimensionnel.

Comme on pouvait s’y attendre, le monde idyllique de la famille fait bientôt face à une menace existentielle qui oblige Searcher à revenir aux manières casse-cou de sa famille dans un monde souterrain inexploré. Il n’est pas non plus surprenant que sa famille plus aventureuse le suive, avec le chien en remorque.

De là, Strange World brille dans des teintes rouges et magenta visuellement spectaculaires – chaque instant est un régal coloré pour les yeux. C’est comme une version amusante du Royaume quantique vu dans le Univers cinématographique Marvelmais toujours dangereux et imprévisible.

Le voyage est ponctué de nombreuses séquences d’action engageantes, qui brillent par un travail de caméra et un montage dynamiques. L’environnement abstrait peut parfois rendre difficile le suivi de ce qui se passe, vous devrez donc faire très attention chaque fois que le rythme s’accélère.

Henri JackmanLa partition grandiose de ne fait qu’ajouter le sens de l’émerveillement et de la découverte avec son style old-school Jean Williams vibrations.

L’équipe d’explorateurs rencontre également un résident de ce monde dans le blob bleu visqueux Splat, qui noue une amitié avec les Clades. Ce petit gars est incontestablement le personnage hors concours, la source d’une grande partie des gags visuels amusants et semble destiné à être une peluche bien-aimée.

Ces éléments fantastiques sont fondés sur une dynamique de personnage touchante et relatable. Ethan est l’un des premiers personnages ouvertement homosexuels vus dans un film d’animation de Disney, mais heureusement, sa sexualité n’est pas un élément de l’intrigue. Sa famille l’accepte simplement pour qui il est.

Sa détermination à suivre les traces de son grand-père et à devenir un explorateur le rend de plus en plus fascinant au fur et à mesure que l’histoire progresse, d’autant plus qu’Ethan ne semble pas initialement fait pour l’aventure et que son père s’y oppose fermement. Étant donné que Strange World n’a pas de méchant traditionnel, c’est la source d’une grande partie de la tension du film (ainsi que la menace de pénétrer dans la gueule d’une bête colorée ou de voler dans un mur d’acide). Cela pourrait faire avec un plus grand sentiment de menace.



Le film se transforme en un acte final légèrement chargé, avec le sous-texte opportun légèrement diminué par la configuration trop compliquée de la dernière grande séquence d’action. Au moins, les enjeux émotionnels restent clairs tout au long : vous encouragerez tout le monde à trouver le bonheur.

Disney’s Strange World est un délice visuel, avec une action engageante et un émerveillement constant pour vous attirer. Il est renforcé par des personnages riches, un scénario intelligent et un chien exceptionnellement bon, ce qui en fait une aventure avec laquelle toute la famille embarquera.

