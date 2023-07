Critique de Squaring the Circle (The Story of Hipgnosis) – la couverture de l’album en tant qu’art conceptuel

PLe photographe et cinéaste Anton Corbijn est la meilleure personne pour réaliser ce documentaire très agréable sur la société de design Hipgnosis et ses co-fondateurs dynamiques Aubrey « Po » Powell et Storm Thorgerson, la centrale créative qui a pratiquement inventé le concept de la couverture de l’album comme une forme d’art vitale; ils ont travaillé pour Pink Floyd, Led Zeppelin, Paul McCartney et Wings, 10cc et d’autres, lorsque l’industrie du rock vinylique était dans sa pompe des années 70. Ils ont imaginé des images extraordinaires, énigmatiques, monolithiques, audacieuses, drôles, surréalistes, branchées et gnomiques et ont conçu des albums comme une expérience multimédia inavouée : on regardait la pochette alors que le LP était sur la platine. Le travail de localisation stupéfiant d’Hipgnosis dans les déserts et les étendues sauvages et avec des cochons volants au-dessus des monuments de Londres en a pratiquement fait les pionniers du land art, le médium qui a grandi à peu près à la même époque contre-culturelle.

Hipgnosis a ses racines dans les années 1960 à Cambridge, où les idéalistes aux cheveux longs et aux yeux rêveurs traînaient tous de manière créative, fumant de la drogue, et Powell et Thorgerson ont continué à avoir une association à vie datant de cette époque avec Pink Floyd, dont la musique a probablement inspiré leur brillant métamorphose. idées le plus directement. À ma grande honte, je me rends compte maintenant que je n’ai jamais su que « l’homme brûlant » dans l’image onirique qui figurait sur la couverture de Wish You Were Here brûlait vraiment : un cascadeur effectuant le travail le plus dangereux de sa carrière.

L’approche artistique sans compromis était très puissante dans le travail de Hipgnosis pour Led Zeppelin, bien que leur image fascinante des enfants nus dorés escaladant la Chaussée des Géants sur le devant de Houses of the Holy soit une autre de ces choses qui ne seraient peut-être pas autorisées aujourd’hui. Hipgnosis avait également un talent narratif inspiré pour développer et étendre la pochette à l’intérieur du gatefold et il y a un humour formidable dans leur travail pour 10cc’s How Dare You! (Nous pouvons également voir leur conception de couverture alternative inspirée pour Pink Floyd’s Animals : un petit enfant, imaginé avec la sentimentalité de JM Barrie, ouvrant la porte de la chambre de leurs parents pour les voir avoir des relations sexuelles.)

Noel Gallagher, interviewé ici, a des choses astucieuses à dire sur la collection d’albums en tant que collection d’art abordable de la classe ouvrière. Quand avez-vous regardé, vraiment regardé, une œuvre d’art comme nous regardions tous autrefois les pochettes d’album ? Les autres photographies que nous avons vues étaient nos propres clichés amateurs, ou des photos monochromes ternes dans les journaux, ou peut-être quelque chose de plus luxueux dans les magazines sur papier glacé ; maintenant, nous avons des images sans fin sur les smartphones et les tablettes. Mais les pochettes d’albums étaient incroyablement audacieuses et artistiquement conçues et respectueusement reçues comme telles. Hipgnosis a joué un rôle énorme en nous persuadant que les albums étaient ce qu’un consommateur instruit préfère, et non des singles idiots. L’écriture était sur le mur lorsque les choses sont passées aux cassettes audio, aux CD puis au streaming; Hipgnosis est toujours grand, c’est le commerce de détail de la musique qui est devenu petit.