Critique de ‘Spring Blossom’: les désirs inconstants des jeunes

Lindon a écrit «Spring Blossom» à l’âge de 15 ans alors qu’il fréquentait le lycée de Paris et l’a réalisé à 19 ans. Le film a une dette envers les drames naturalistes de passage à l’âge adulte de réalisateurs français comme Maurice Pialat, mais l’interprétation de Lindon de ce travail se sent parfois comme un pastiche. En même temps, elle rejette le trope de l’adolescent angoissé, capturant l’aliénation adolescente avec de la flottabilité et une fantaisie subtile.

Raphaël, lui-même ennuyé par son milieu de comédien et ses répétitions constantes, craque également pour Suzanne, même si leur relation tendre reste chaste – et presque sans paroles. Leurs sentiments, aussi puissants soient-ils, sont abstraits: Lindon capture la connexion d’un couple étrange en rendant leurs moments les plus intimes sous forme de numéros de danse synchronisés.

Fondamentalement, Suzanne n’est pas une romantique sans espoir. Elle craque pour l’idée de l’âge adulte que Raphaël incarne, et se rend compte assez brusquement – bien avant que les choses ne se gâtent – l’impossibilité de leur amour. Lindon met en scène un anticlimax intentionnel qui semble brusque et peu convaincant. Pourtant, son argument est bien compris: les désirs des jeunes sont aussi inconstants et éphémères que des fleurs en pleine floraison.

Fleur de printemps

Fleur de printemps

Non classé. En français, sous-titré. Durée: 1 heure 13 minutes.