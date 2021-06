Près de deux décennies après l’apparition de « Spirit: Stallion of the Cimarron » et de sa mustang jaune éponyme, « Spirit Untamed » – un spin-off gaillard et retapissé numériquement – ​​est arrivé. Bien que les deux proviennent de DreamWorks Animation, le redémarrage a peu de points communs avec l’original de 2002, qui s’accrochait à des visuels dessinés à la main à une époque où l’animation informatique pseudo-réaliste de « Shrek », également de DreamWorks, et des films Pixar comme « Monstres , Inc. » a commencé à prendre le relais. Pour le meilleur ou pour le pire, ce nouveau « Spirit » adopte une approche moderne.

Au lieu d’un mélodrame lourd et rempli de ballades de puissance sur un bronco et son saint camarade amérindien, « Spirit Untamed » s’adresse de manière inoffensive aux jeunes filles (à cheval) du monde entier. Il utilise les personnages racialement divers de la série Netflix «Spirit Riding Free», qui a fait ses débuts en 2017 et a réintroduit la franchise, pour livrer un conte de passage à l’âge adulte avec une forte dose prévisible de pouvoir féminin.