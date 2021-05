Critique de «  Spiral: From the Book of Saw  »: Trancher les pommes pourries

Dans «Spiral», le dernier film de l’univers «Saw», les premiers jurons débarquent avant les deux minutes. Le sang se répand juste après, quand un homme doit décider entre se faire arracher la langue ou se faire heurter par un train souterrain. Que le film soit globalement plus gai et plus grossier que ses prédécesseurs, tout en gérant toujours une cote R, est sans aucun doute un accomplissement. Malheureusement, c’est le seul notable du film.

«Spiral» est réalisé par Darren Lynn Bousman («Saw II», «Saw III» et «Saw IV») et écrit par Josh Stolberg et Peter Goldfinger («Jigsaw»). Le film suit le détective loup solitaire Zeke (Chris Rock), qui accepte à contrecœur un nouveau partenaire (Max Minghella) en même temps qu’un copieur de Jigsaw cible les officiers corrompus de sa force. Zeke est dépeint comme un renégat, le rare homme américain qui n’a pas peur de se plaindre du politiquement correct ou d’appeler son ex-femme des insultes misogynes. Il se moque du protocole, torture un informateur et se demande comment on ne peut pas faire confiance aux femmes. Pourtant, le film qualifie Zeke de «bon flic» et s’attend à ce que les téléspectateurs le soutiennent contre le tueur.