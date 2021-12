Critique de « Spider-Man: No Way Home »: écoutez Bud, pas de spoilers ici

Le plus grand méchant de Marvel-wood n’est pas Thanos : c’est votre critique de cinéma de quartier sympathique, parfois grincheux. Elle est aussi la plus punie, et ce n’est pas grave. Ses pouvoirs sont sans importance.

Marvel, avec ses armées de vrais croyants et sa domination à la fois sur les salles de cinéma et sur les médias qui attirent les clics, a rendu sa gamme de produits à l’épreuve des critiques il y a longtemps. Ses films s’ouvrent, ils écrasent et se régénèrent (répétition). Maintenant, avec « Spider-Man: No Way Home », il a un film qui est également une preuve de critique. Votre critique peut lancer des adjectifs — vif ! amusant! ringard ! – mais je ne peux pas dire grand-chose sur ce qui se passe.

L’idée est qu’en dire trop, comme le souligne la police des spoilers, gâcherait le plaisir ici. Ce ne serait pas le cas, bien sûr. La bande-annonce et la publicité préalable ont déjà beaucoup coulé, et les films de Marvel s’adressent à leurs fans avec tellement d’insistance qu’il y a rarement de la place pour de vraies surprises. Alors, alerte spoiler : Spider-Man gagne. Et, encore une fois, Tom Holland, le meilleur des acteurs principaux de la franchise, s’est adapté pour incarner Peter Parker, l’éternel adolescent qui joue également le rôle de Spider-Man. Avec sa taille compacte et son sourire éclatant et facile, Holland ressemble et ressemble toujours plus à un enfant qu’à un adulte, et il dégage la même décence douce et sincère qui a contribué à faire de Peter et Spider-Man un acte jumeau durable.

La bonne nature enfantine de Peter a toujours été son arme la plus productive, encore plus que sa super capacité à tisser des toiles et à se balancer par un fil. Il a toujours été un garçon gentil et mignon avec les filles les plus gentilles et les plus adorables (Kirsten Dunst, Emma Stone). Mais Holland est aussi le plus convaincant des autres garçons aux yeux humides (Tobey Maguire, Andrew Garfield) qui ont joué Spidey. Son intérêt amoureux est maintenant MJ, joué par Zendaya, qui était jumelé avec un autre des sauveurs adolescents de cette année dans « Dune ». Son casting en tant que MJ et son rôle élargi dans la série continuent de porter leurs fruits, et le charisme et le don de Zendaya pour vendre des émotions (et des dialogues idiots) contribuent à donner au nouveau film une lueur douce et constante qui le centre comme un battement de cœur alors que l’histoire décolle dans des directions différentes.