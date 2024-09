Critique de « Speak No Evil » : la nouvelle fin du remake est bien moins diabolique

Un classique de l’horreur moderne qui fait froid dans le dos a été relooké pour une soirée en amoureux avec le remake de Blumhouse du film danois de 2022 « Speak No Evil ». Au-delà de l’impulsion habituelle d’Hollywood pour essayer d’augmenter le public des salles d’art et d’essai à des niveaux de box-office élevés, il n’y avait vraiment aucune raison de refaire le scénario tortueux du cinéaste danois Christian Tafdrup sur l’enfer des autres. Mais ce faisant, le scénariste et réalisateur James Watkins a troqué la malveillance contre un sens plus modéré de la mésaventure. Le point à retenir ? La terreur persistante n’est pas adaptée aux multiplexes.

Il n’y a rien de mal en soi à faire des remakes, qui, s’ils sont exécutés avec sagesse, devraient laisser la place à un autre chef qui interprète un plat déjà connu. Et au début, les bases de ce « Speak No Evil » reflètent efficacement l’attrait sans prétention et l’excentricité de l’œuvre originale sur la façon dont les touristes se lient. Sous un soleil toscan standard, le couple américain Louise (Mackenzie Scott) et Ben (Scoot McNairy) s’enflamme avec une famille britannique qui partage leur luxueuse villa. Il s’agit d’un médecin franc et charmant nommé Paddy (James McAvoy), de sa femme souriante, Ciara (Aisling Franciosi), et de leur garçon muet et réservé, Ant (Dan Hough).

Ant se lie d’amitié avec la fille de Louise et Ben, Agnes (Alix West Lefler), 11 ans, elle aussi réservée. Après que la discussion autour du dîner entre adultes se soit avérée animée et inspirante, ils ont rapidement décidé de se réunir tous ensemble au Royaume-Uni, dans la ferme rustique et isolée du nord du pays où vivent Paddy et Ciara.

Mais au cours d’un long week-end à la campagne, l’hospitalité énergique des hôtes trahit une certaine tension, principalement liée à la personnalité lunatique et insistante de Paddy et à ses accès de mauvaise humeur envers Ant. Mais aussi à la joie avec laquelle il pousse Louise et Ben dans un inconfort glacial, comme s’il jouait à un jeu de société sur les normes sociales : taquinant le végétarisme de Louise, les escroquant avec une note de dîner et poussant les démonstrations ouvertes d’excitation trop loin. Dans ces scènes, il est difficile de quitter des yeux le brillant McAvoy, qui ressemble à un jongleur diabolique d’objets à la fois bénins et dangereux. Vous savez qu’il vous lancera quelque chose si vous n’êtes pas préparé.

Mais alors que Ben et Louise, qui ne sont déjà pas les plus solides des unions, se disputent pour savoir où se situe leur ligne de sauvetage, Ant semble déterminé à communiquer secrètement à Agnès quelque chose de très sérieux à propos de la situation dans laquelle ils se trouvent. Et c’est là que la route troublante que le nouveau film, jusqu’à présent, a principalement partagée avec l’original danois, bifurque soudainement, envoyant ses personnages dans une fin de partie très différente, avec un ton et une perspective très différents.

Le principal écart est que ce « Speak No Evil », avec son humour et sa catharsis plus prononcés, traite le scénario de l’autre film comme une horrible comédie de mœurs plutôt que comme une descente brutale et sans héros. En d’autres termes, ce n’est plus de l’horreur véritable. Mais bon, il est difficile de vendre des billets aux déprimés, alors un piège devient un labyrinthe, les faibles deviennent les forts et les prédateurs apprennent un peu à être la proie. Qui voudrait quitter le cinéma en se rappelant à quel point il était déstabilisant au début de voir des gens observateurs et bons ignorer tout instinct de protection, un commentaire impitoyable sur notre société avide d’appartenance ?

Et bien sûr, certaines des différences ici sont admirablement palpitantes, car Watkins construit une aventure solide, y compris l’amusante chute d’aiguille d’une chanson des années 80 qu’il vaut mieux ne pas gâcher. Il est également doté d’un casting formidable, à commencer par McAvoy et s’étendant jusqu’au purgatoire conjugal exquis de McNairy et Scott. Mais lorsque vous ne parlez pas du mal de « Speak No Evil », alors un mauvais service a été rendu à la source de la terreur et à la façon dont elle a habilement refusé de nous livrer à un endroit sûr.