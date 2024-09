Critique de Space Marine 2 : une bombe échoue, l’ouverture est « très positive »

Principaux points à retenir Space Marine 2 a été lancé en accès avancé la semaine dernière et a immédiatement été critiqué, tombant dans la catégorie « Mixte » sur Steam.

La réaction négative est survenue parce que le jeu a discrètement installé le service en ligne Epic, qui n’est pas un deuxième lanceur, mais juste un outil permettant de jouer sur plusieurs plateformes.

Heureusement, la bombe des critiques n’a pas duré longtemps puisque le jeu affiche désormais un impressionnant score « Très positif » avec plus de 30 000 critiques.







Warhammer 40,000: Space Marine 2 a été lancé la semaine dernière en accès avancé pour ceux qui avaient précommandé le jeu, et a immédiatement été critiqué après que les joueurs ont découvert qu’il installait discrètement le service en ligne d’Epic Games à des fins de cross-play. En quelques heures seulement, il est tombé à la note « Mixte » sur Steam avec plus de 1 000 critiques négatives enregistrées.

Il ne s’agit pas d’un scénario Ubisoft Connect ou Origin : vous ne téléchargez pas Epic Games Store ou un deuxième lanceur, juste un outil en ligne.

Heureusement, ce score « mitigé » fut de courte durée, car l’indignation réactionnaire fut immédiatement accueillie avec des critiques positives, amenant le très attendu Space Marine 2 à « très positif » juste à temps pour son lancement aujourd’hui.









La grande majorité des joueurs de Space Marine 2 ne se soucient pas du service en ligne Epic

Au moment où nous écrivons ces lignes, 80 % des plus de 30 000 critiques sont positives, comparant l’expérience au classique Gears of War, le qualifiant de l’un des plus beaux jeux Warhammer de tous les temps et chantant les louanges de sa campagne.

Un autre fil conducteur commun à de nombreuses critiques positives est que Space Marine 2 est un excellent point de départ pour les nouveaux venus, beaucoup écrivant qu’il s’agit de leur premier aperçu de l’univers de science-fiction sombre de Warhammer et qu’ils passent un bon moment. explosion découper les Tyranides avec une épée tronçonneuse pour le plus grand bien.





Les mauvais acteurs semblent s’être calmés, ce qui fait de cette critique un échec catastrophique. « Très positif » est le deuxième score le plus élevé de Steam, juste derrière « Extrêmement positif », bien loin du « mitigé » que nous avons vu lors des premiers jours de l’accès avancé. Cependant, entrecoupés de critiques positives, vous trouverez toujours de nombreuses personnes indignées à la simple idée qu’Epic soit proche de Steam.

Le jeu sera lancé correctement dans seulement six heures, il sera donc intéressant de voir si un nouvel afflux de joueurs aura un impact sur ce score, mais pour l’instant, la bombe de critiques elle-même a fait un flop.