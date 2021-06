Certains films sportifs s’appuient sur des discours inspirants ; « Sous les lumières du stade » traite les platitudes comme l’événement principal. Le personnage de Chad Mitchell (Milo Gibson, un fils de Mel), policier et aumônier de l’équipe – et hors caméra, producteur du film et auteur du livre sur lequel il est basé – invite les joueurs à « parler du des trucs dont » ils « ne peuvent pas parler à la maison », un dispositif qui assure un flux constant d’effusions pour le réalisateur, Todd Randall, auquel couper.

Les lignes les plus hokies vont à l’entraîneur Warren (Glenn Morshower), qui, saisissant une métaphore, explique à Chad pourquoi il pense que les camions ont des pare-brise plus gros que les rétroviseurs : pour que les gens restent concentrés sur le présent et non sur le passé. « Si nous gardons nos pensées dans le pare-brise de la vie », dit-il, « nous allons très bien nous en sortir. »

Sous les lumières du stade

Classé PG-13. Parler de trafic de drogue et de consommation de drogue. Durée : 1 heure 49 minutes. En salles et disponible à la location ou à l’achat sur Apple TV, jeu de Google et d’autres plateformes de streaming et opérateurs de télévision payante.