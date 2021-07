Critique de « Son sourire socialiste » : Helen Keller, Radical

Helen Keller est l’une des choses les plus proches des États-Unis d’un saint laïc. Née en 1880, elle a perdu l’ouïe et la vue avant l’âge de 2 ans. Avec l’aide de son professeur tout aussi légendaire, Anne Sullivan, elle a appris à lire, à écrire, à signer et à parler. Son écriture était magnifique, ouvrant aux lecteurs une fenêtre sur son monde.

Elle a vécu une longue vie, mourant en 1968 à l’âge de 87 ans. Et elle a passé une grande partie de cette vie à épouser le socialisme. Le nouveau documentaire « Her Socialist Smile », écrit, réalisé et tourné par John Gianvito, est une exploration fascinante et stimulante de la pensée politique de Keller.