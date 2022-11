Critique de “Something in the Dirt”: la vérité est là-bas, près du canapé

“Something in the Dirt” est l’une de ces petites surprises étranges que l’on trouve parfois dans les recoins des festivals de films grand public, glissantes et vissées et impossibles à catégoriser. Un potluck ambitieux de comédie de copains, de puzzle paranormal et de mystère whatdunnit, ce cinquième long métrage de l’équipe de tournage de Justin Benson et Aaron Moorhead substitue allègrement l’audace à la discipline.

Une ambiance doom descend immédiatement alors que Levi (Benson), un barman irréfléchi au passé sommaire, emménage dans un appartement délabré des collines d’Hollywood. Des avions volant à basse altitude grondent au-dessus de nos têtes et un feu de forêt crache de la fumée à l’horizon. À l’intérieur, il y a une porte qui grince qui ne se ferme pas, un plafond qui coule (merci à l’excellente conception sonore de Yah’el Dooley) et des équations obscures griffonnées sur un mur de placard. L’humeur de Levi remonte cependant lorsqu’il rencontre son nouveau voisin, John (Moorhead), un ancien professeur de mathématiques récemment divorcé. Les deux forment une connexion instantanée, malgré les opinions religieuses apocalyptiques de John et sa chemise apparemment éclaboussée de sang.