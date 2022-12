Critique de “Something From Tiffany’s”: mettez une bague dessus

Les comédies romantiques se trompent rarement lorsqu’elles incluent une combinaison d’accidents, d’erreurs et de confusions – tous ces accidents fatidiques qui rassemblent des étrangers et glorifient la merveille de la sérendipité cosmique. Un imbroglio vraiment piquant est l’or de la comédie romantique : voir « The Shop Around the Corner » (des collègues contradictoires nouent involontairement une relation amoureuse par courrier), « I Love You Again » (un mari sur le point de divorcer contracte l’amnésie et tente courtiser sa propre femme), “While You Were Sleeping” (un percepteur de billets de train est impliqué dans un drame familial après avoir été confondu avec la fiancée d’un banlieusard comateux), ou un certain nombre d’autres classiques du genre.