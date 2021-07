Très bien. Les points de l’intrigue ci-dessus sont réels ; cependant, « Snake Eyes », ou comme on l’appelle sur les affiches, « Snake Eyes: GI Joe Origins », n’a qu’une ressemblance fortuite avec un film d’art. Mais telles sont les longueurs de ce futur blockbuster slam-bang réalisé par Robert Schwentke, qu’il inspire assurément la collecte de laine.

Quant à l’entraînement, Snake, comme on l’appelle parfois, reçoit une leçon d’étiquette des arts martiaux de Hard Master – joué par Iko Uwais des films « Raid », qui a les mouvements les plus impressionnants de la distribution – et est soumis à certains Des trucs Yoda par Blind Master (Peter Mensah). Pendant tout ce temps, il envisage de trahir ses nobles sponsors. Qu’il voie l’erreur de ses voies est, eh bien, inévitable.

Pour un héros d’action ostensible, Henry Golding dans le rôle-titre fait énormément de choses debout et semble tendu. Le chaos est frénétique mais oubliable, et la maladresse peut-être par inadvertance s’étend des dialogues comme « Pendant 600 ans, nos ninjas ont apporté la paix et la stabilité au Japon » à une méchante de casting central qui semble avoir un rôle secondaire en tant que dominatrice.

Classé PG-13 PG-13 pour la violence écrasante, mais nécessairement non sanglante. Durée : 2 heures 1 minute. Dans les théâtres.