Ce documentaire de Lisa Rovner, sur les femmes et la musique électronique, n’est pas aussi loufoque que son titre le laisse entendre. De nombreuses personnes innovantes présentées ici affirment que les femmes ont une affinité pour la technologie numérique. Et cette technologie avait, et a toujours, le potentiel de «faire exploser la structure du pouvoir».

Puis à nouveau, discutant de son thérémine – un instrument électronique qui crée du son via des mouvements de la main à travers ce qui ressemble à un espace vide – l’interprète Clara Rockmore dit: «Vous ne pouvez pas jouer de l’air avec des marteaux. Vous devez jouer avec des ailes de papillon. » De la même manière, Daphne Oram et Delia Derbyshire, pionniers des années 50 et 60 des synthétiseurs et des boucles à bande qui ont tous deux travaillé pour la BBC, sont conventionnellement corrects et polis lorsqu’ils expliquent leurs innovations dans des interviews d’archives.