Critique de “She Will”: Payback est une sorcière

Le prénom que l’on voit à l’écran dans “She Will” n’appartient pas à sa réalisatrice (Charlotte Colbert) ou à sa star (Alice Krige), mais à l’un de ses producteurs exécutifs, le maestro de l’horreur Dario Argento. Et il ne faut pas longtemps pour reconnaître les façons dont l’intrigue de ce premier long métrage confiant (écrit par Colbert et Kitty Percy) aurait pu plaire à Argento : l’accent mis sur les rêves, l’humour sournois et – peut-être surtout – le spoliation de la beauté féminine. Ce qui est remarquable ici, c’est la retenue de Colbert, à tel point que j’hésite à décrire “She Will”, qui est pratiquement sans effusion de sang, comme un film d’horreur. Certes, des choses horribles sont arrivées à Veronica Ghent (Krige), une star vieillissante qui se remet d’une double mastectomie, mais elles sont surtout vues à travers les voiles de la mémoire et de la suggestion. Et lorsqu’elle arrive dans une retraite de guérison à distance en Écosse avec sa chaleureuse infirmière, Desi (une excellente Kota Eberhardt), Veronica apparaît moins comme une célébrité abîmée qu’une misanthrope impérieuse à l’esprit sec et sombre.

“Camp scout, avec une touche de Guantánamo”, déclare-t-elle leur destination, consternée par la présence inattendue d’un groupe de spiritualistes adorateurs des pyramides. En se retirant dans un chalet au fond des bois et dans le confort de ses analgésiques, Veronica espère trouver le repos et la solitude. au lieu de cela, ses rêves sont remplis de feux de joie et des femmes enchaînées et une silhouette affreuse, implorante et casquée. La retraite pourrait être située sur le site des brûlures de sorcières du 18ème siècle, mais c’est une blessure beaucoup plus récente qui commence à envahir le sommeil de Veronica, une impliquant elle-même à 13 ans et Eric Hathbourne (Malcolm McDowell), le directeur de son premier film.